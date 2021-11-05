Во Вьетнаме по ошибке сделали прививки против COVID-19 восемнадцати младенцам

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5 ноября 2021, 12:44 Источник: VnExpress

шприц, pixabay.com

В ханойском пригородном районе Куок Оай прививки против COVID-19 были по ошибке сделаны восемнадцати младенцам. Соответствующую информацию предоставили в столичном департаменте здравоохранения.

Инцидент произошел 3 ноября в районном медпункте. Вместо пятикомпонентной вакцины против инфекционных заболеваний восемнадцати детям в возрасте от двух до шести месяцев были сделаны прививки от COVID-19 препаратом компании Pfizer, предназначенным для детей и подростков.

В настоящий момент состояние здоровья у получивших прививку стабильное.

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