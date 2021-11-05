Врач Руженцова заявила, что привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно

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5 ноября 2021, 10:48 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что большинство привитых в случае заражения переносят COVID-19 бессимптомно.

Татьяна Руженцова подчеркнула, что, согласно наблюдениям медиков, привитые граждане в основном переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. По словам эксперта, сформированный иммунитет успевает "перехватить" COVID-19 в носоглотке.

Руженцова заметила, что в редких случаях, когда иммунитету не удается вовремя сработать, заболевание протекает как ОРВИ.

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