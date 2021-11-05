Пекин призвал Вашингтон прекратить манипуляции вокруг происхождения COVID-19

В Министерстве иностранных дел Китая утром в пятницу, 5 ноября, заявили, что Пекин призывает Вашингтон прекратить политические манипуляции вокруг темы происхождения коронавируса нового типа.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также призвал Соединенные Штаты Америки самим проявить больше прозрачности в данном вопросе.
Дипломат считает, что Вашингтон должен прекратить политические манипуляции, вернуться к сплоченности в борьбе с пандемией COVID-19 и искать источник происхождения коронавируса нового типа научным путем.
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