Портал InfoBrics о заявлении Арестовича про украинские ракеты: Киев пугает Россию несуществующим оружием

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5 ноября 2021, 11:02 Источник: «ПолитРоссия»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев пугает Российскую Федерацию несуществующим оружием. Так в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета, прокомментировано высказывание Алексея Арестовича про украинские ракеты.

Как заявил в октябре спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Арестович, российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Сайт InfoBrics отметил, что бывшая советская республика пугает РФ несуществующим оружием. Алексея Арестовича портал назвал популистом, использующим «напыщенную риторику, весьма далекую от реальности».

В процитированной публикации указывается, что в 2006 году украинские специалисты приступили к разработке ракетного комплекса «Сапсан» с дальностью действия 280 километров, однако в итоге финансирование проекта было прекращено. Впоследствии началось создание системы «Гром-2», деньги на которую выделила Саудовская Аравия. Ожидалось, что испытания комплекса состоятся в 2020-м или 2021 году, но до сих пор их так и не провели.

«Переход от макета к реальной боеспособной технике, очевидно, требует больше сил и ресурсов, чем рассчитывал Киев», — пишет InfoBrics.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Жириновский спрогнозировал наступление Киева на республики Донбасса в будущем и раздел Украины в результате войны.

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