Жириновский предрек наступление Киева на ДНР и ЛНР в будущем и раздел Украины по итогам войны

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5 ноября 2021, 10:09

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский предсказал наступление Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем и раздел Украины по итогам войны. Свой прогноз парламентарий высказал на видео, размещенном в интернете.

Жириновский ожидает, что киевские силы начнут штурм республик Донбасса летом 2025-го, 2026-го или 2027 годов. В ответ ДНР и ЛНР организуют наступление на Мариуполь и центральную часть Украины, заявил законодатель.

По его словам, на стороне Киева в конфликте выступит Германия. Москва, в свою очередь, придет на помощь республикам.

Владимир Жириновский считает, что результатом войны станет раздел Украины.

«Украина будет разделена. Северо-западная будет превращена в новое государство Галиция, а весь юго-восток отдельными областями будет принят в состав России, как Крым», — отметил автор прогноза.

Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы ДНР уничтожили двух киевских силовиков в ответ на новые обстрелы противником территории республики.

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