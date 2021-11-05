Жириновский предрек наступление Киева на ДНР и ЛНР в будущем и раздел Украины по итогам войны

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский предсказал наступление Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем и раздел Украины по итогам войны. Свой прогноз парламентарий высказал на видео, размещенном в интернете.
Жириновский ожидает, что киевские силы начнут штурм республик Донбасса летом 2025-го, 2026-го или 2027 годов. В ответ ДНР и ЛНР организуют наступление на Мариуполь и центральную часть Украины, заявил законодатель.
По его словам, на стороне Киева в конфликте выступит Германия. Москва, в свою очередь, придет на помощь республикам.
Владимир Жириновский считает, что результатом войны станет раздел Украины.
«Украина будет разделена. Северо-западная будет превращена в новое государство Галиция, а весь юго-восток отдельными областями будет принят в состав России, как Крым», — отметил автор прогноза.
Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы ДНР уничтожили двух киевских силовиков в ответ на новые обстрелы противником территории республики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости