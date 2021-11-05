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Бойцы ДНР уничтожили двух украинских военных в ответ на новые обстрелы ВСУ территории республики

, 07:25

Бойцы ДНР уничтожили двух украинских военных в ответ на новые обстрелы ВСУ территории республики
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы ДНР уничтожили двух военнослужащих Вооруженных сил Украины в ответ на новые обстрелы противником территории самопровозглашенной республики. Об этом заявила пресс-служба Народной милиции ДНР.

В ведомстве проинформировали, что накануне представители 25-й бригады ВСУ обстреляли из автоматического гранатомета район села Михайловка. Также с позиций 54-й бригады было выпущено шесть боеприпасов из 120-мм миномета в направлении поселка шахты «Трудовская» на окраине Донецка. В результате ударов погиб один боец Народной милиции, двое ранены.

В ходе ответной атаки сил ДНР им удалось уничтожить двух украинских военных, еще трое получили ранения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский политолог Виталий Третьяков высказал мнение, согласно которому шансов на мирное урегулирование конфликта в Донбассе нет.

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