Политолог Третьяков: шансов на мирное урегулирование военного конфликта в Донбассе нет

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4 ноября 2021, 13:24 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Шансов на мирное урегулирование военного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года, нет. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад российский политолог Виталий Третьяков.

Если бы киевские власти пошли на выполнение минских договоренностей, особый статус вслед за самопровозглашенными ДНР и ЛНР потребовали бы и другие регионы юго-востока Украины, отметил эксперт.

«А это будет фактически означать распад Украины как единого государства», — указал Третьяков.

По его словам, «шансов для мирного урегулирования и реинтеграции ЛДНР в состав Украины нет».

Как сообщалось ранее в четверг, внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев готов к переходу «к контрнаступлению по отдельным направлениям» в случае полномасштабного вооруженного противостояния с Москвой.

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