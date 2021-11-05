Источники сообщили агентству Bloomberg, что сопровождавший Байдена в Европе помощник заразился COVID-19

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5 ноября 2021, 09:17 Источник: Bloomberg

тест на COVID-19, pixabay.com

Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал политика в рамках его недавнего европейского турне, заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в четверг источники.

Согласно информации инсайдера, заразившийся COVID-19 помощник Джо Байдена и несколько человек персонала президента Соединенных Штатов Америки остались в Глазго, где американский лидер ранее выступил на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Предполагается, что на мероприятии помощник не контактировал с главой США. Известно, что заболевший находится на карантине.

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