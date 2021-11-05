Аргументы Недели В мире 13+

Источники сообщили агентству Bloomberg, что сопровождавший Байдена в Европе помощник заразился COVID-19

, 09:17 Источник: Bloomberg

Источники сообщили агентству Bloomberg, что сопровождавший Байдена в Европе помощник заразился COVID-19
тест на COVID-19, pixabay.com

Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал политика в рамках его недавнего европейского турне, заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в четверг источники.

Согласно информации инсайдера, заразившийся COVID-19 помощник Джо Байдена и несколько человек персонала президента Соединенных Штатов Америки остались в Глазго, где американский лидер ранее выступил на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Предполагается, что на мероприятии помощник не контактировал с главой США. Известно, что заболевший находится на карантине. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь ее сыну

Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь ее сыну

Мать Михаила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. Она крайне обеспокоена состоянием здоровья своего сына, которой больше месяца выдерживает голодовку.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью