Avia.pro: США могут помочь Украине ударами с воздуха в случае наступления Киева на республики Донбасса

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5 ноября 2021, 07:57 Источник: Avia.pro

Самолеты F-15E, Senior Airman Bryan Guthrie / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут помочь Украине ударами с воздуха в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «США продолжают создавать напряженность в Донбассе» с помощью размещения своих сил рядом с украинскими государственными рубежами. Согласно имеющимся сведениям, несколько дней назад на базы в Румынии и Болгарии были переброшены американские истребители-бомбардировщики F-15E.

Сайт отмечает, что от Румынии до линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе «всего лишь 700 километров». Если Киев пойдет в наступление на ДНР и ЛНР, Штаты могут поддержать операцию воздушными ударами, указывается в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы ДНР уничтожили двух военнослужащих армии Украины в ответ на новые обстрелы противником территории республики.

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