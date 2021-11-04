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В Верховной раде заявили, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину

, 22:55 Источник: РИА Новости

В Верховной раде заявили, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину
Вагоны, Виктор Лисицын/globallook.com

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала все поставки энергетического угля из Казахстана на Украину в ноябре.

В своем телеграм-канале Герус написал: «Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ». Запрет, по словам депутата, касается только энергетического угля и не затрагивает поставок угля коксующегося.

Как сообщалось ранее, с ноября прекращены поставки российского угля на Украину. Это может стать причиной острого энергетического кризиса, в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии. 

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