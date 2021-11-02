Украина рискует остаться без света и угля

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2021, 12:36

С ноября Украина стала закупать уголь в Польше, Казахстане, африканских государствах. Киев ведёт переговоры о поставках и с американскими компаниями.



Россия отказалась продавать уголь в «Незалежную», из-за чего в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии. О необходимости остановки импорта угля и электроэнергии из страны-агрессора депутаты украинского парламента заговорили ещё весной. Рада не хочет закупать энергоносители и у стран - союзников России.



Для стабильной работы тепловых станций Украине нужно 2,9 миллиона тонн угля. Сейчас его запасы в стране в четыре раза меньше. При этом в Киеве не исключают, что в кризисный период Украине всё же придётся подключиться к общей с Россией энергосистеме для получения электроэнергии.



Собственные атомные и тепловые станции могут выработать ограниченный объём электричества. Ранее перетоки из других стран для Украины были нормальным явлением. Страна закупала недостающие объёмы в России и Белоруссии. Но после 2014 года процесс принял политизированный характер. В Киеве всё чаще обвиняют Москву в создании искусственного энергетического кризиса на Украине.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости