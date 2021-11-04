Французская актриса Брижит Бардо заплатит 20 тысяч евро за расистские высказывания

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4 ноября 2021, 21:45 Источник: РИА Новости

Брижит Бардо, imago stock&people/globallook.com

Известная французская актриса и страстная защитница животных Брижит Бардо должна будет заплатить 20 тыс. евро штрафа за расистские высказывания в адрес жителей острова Реюньон. О решении суда рассказала радиостанция France Info.

Весной 2019 года Брижит Бардо, основательница Фонда помощи животным, направила открытое письмо префекту Реюньона, где говорила о «варварском отношении, которое реюньонцы проявляют к животным». Жителей острова она назвала «туземцами, которые сохранили гены дикарей». Это вызвало волну возмущений у местного населения.

Тогдашний министр заморских территорий Франции Анник Жирарден направила актрисе открытое письмо со словами: «Расизм – это не мнение, а преступление».

Бардо извинилась перед жителями Реюньона, однако прокуратура потребовала привлечь актрису к ответственности.

Это не первый конфликт Бардо с теми, кто, по ее мнению, плохо относится к животным. Летом этого года ей пришлось заплатить штраф в 5 тыс. евро за оскорбление главы Национальной федерации охотников.

В интервью «Аргументам недели» актриса призналась: «Я веду свой бой за спасение животных. Это мое призвание».

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