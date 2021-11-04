Три островных государства могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления

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4 ноября 2021, 21:13 Источник: РИА Новости

Маршалловы острова, US Navy/globallook.com

Несколько островных государств могут навсегда исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления. Об этом написала британская газета Express.

Издание называет три островных государства, которым грозит исчезновение из-за изменений климата: Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

Газета цитирует координатора глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пеленизу Алофа: «Речь не идет о единовременных событиях. […] Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома». Алофа утверждает, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы критически опасны для жизни людей и сельского хозяйства региона.

Несколько дней назад, выступая на саммите G20, посвященном проблемам климата, Владимир Путин заявил, что Россия в полной мере испытывает на себе последствия глобального потепления: его темпы в России выше, чем в мире: за последние десять лет температура увеличилась на полградуса.

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