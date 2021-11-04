Эксперт ВОЗ: число зараженных COVID-19 в Европе выросло за четыре недели на 55%

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4 ноября 2021, 20:36 Источник: ТАСС

Брюссель, центр вакцинации, Eric Lalmand/globallook.com

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила сегодня, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе за 4 недели выросло на 55%. Она призвала лидеров европейских стран к «активным действиям».

«Сейчас мы видим, что пандемия ускоряется,- сказала Керкхове. - В Европе за последние четыре недели число случаев заражения увеличилось на 55%. А ведь там очень активно идет вакцинация и доступно многих других инструментов для предотвращения распространения вируса».

Она призвала лидеров европейских стран к активным действиям: «предоставить сообществам точную информацию, инвестировать в системы надзора и тестирования, поддерживать медработников».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в конце августа сообщила, что на территории Европейского союза против COVID-19 вакцинированы 70 процентов взрослого населения.

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