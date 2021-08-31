В Евросоюзе от коронавируса привили 70% взрослого населения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен днем во вторник, 31 августа, сообщила, что на территории Европейского союза вакцинировали от коронавируса нового типа 70 процентов взрослого населения.
Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 70 процентов жителей стран ЕС полностью прошли вакцинацию против COVID-19. Глава Еврокомиссии поблагодарила многих людей, благодаря которым стало возможно "это великое достижение". Она, однако, призвала не останавливаться на достигнутом и привить еще больше европейцев.
Фон дер Ляйен также уточнила, что Евросоюз продолжит поддерживать своих партнеров в вопросе вакцинации и будет помогать другим странам мира в этом процессе.
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