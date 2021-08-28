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Эксперт Минздрава Драпкина назвала вакцинацию наиболее эффективным и безопасным способом защитить себя от коронавируса

, 18:36 Источник: РИА Новости

Эксперт Минздрава Драпкина назвала вакцинацию наиболее эффективным и безопасным способом защитить себя от коронавируса
pixabay.com

Наиболее безопасным и эффективным способом обеспечить себе защиту от COVID-19 является вакцинация от этой болезни. Такое заявление сделала Оксана Драпкина, являющаяся главным внештатным специалистом Минздрава РФ по терапии и общей практике.

Она подчеркнула, что ряд научных публикаций указывают на то, что после перенесенной коронавирусной инфекции люди заражаются COVID-19 не так часто. При этом специалист призвала на основании этого не стремиться получить иммунитет после болезни, ведь так человек может столкнуться с осложнениями. Речь идет, в том числе о “долгом COVID” и смерти.

По словам Драпкиной, прививка способствует снижению риска быть инфицированным. Она точно обеспечивает человеку защиту от тяжелых последствий, если он все же подхватит коронавирус.

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