Портал Avia.pro: бойцы ДНР окружили группу из сотни военных Украины в Старомарьевке

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4 ноября 2021, 15:13 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы самопровозглашенной ДНР окружили группу из сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины в селе Старомарьевка, которое расположено в южной части Донецкой области. Соответствующее утверждение высказано в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что Народная милиция ДНР окружила группу из ста военных ВСУ в Старомарьевке, отрезав для них путь отхода на подконтрольную Киеву территорию посредством уничтожения понтонной переправы через реку и блокировав выход из населенного пункта «в северном, южном и восточном направлениях». Украинские силовики, пытающиеся покинуть Старомарьевку, подвергаются обстрелам, отмечает портал.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Виталий Третьяков озвучил точку зрения, согласно которой шансов на мирное урегулирование конфликта в Донбассе нет.

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