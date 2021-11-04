Портал Avia.pro: бойцы ДНР окружили группу из сотни военных Украины в Старомарьевке

Бойцы самопровозглашенной ДНР окружили группу из сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины в селе Старомарьевка, которое расположено в южной части Донецкой области. Соответствующее утверждение высказано в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что Народная милиция ДНР окружила группу из ста военных ВСУ в Старомарьевке, отрезав для них путь отхода на подконтрольную Киеву территорию посредством уничтожения понтонной переправы через реку и блокировав выход из населенного пункта «в северном, южном и восточном направлениях». Украинские силовики, пытающиеся покинуть Старомарьевку, подвергаются обстрелам, отмечает портал.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Виталий Третьяков озвучил точку зрения, согласно которой шансов на мирное урегулирование конфликта в Донбассе нет.
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