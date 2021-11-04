Avia.pro: Украина применяет тактику Азербайджана в Карабахе, пытаясь заглушить ПВО республик Донбасса комплексами РЭБ

Украина применяет тактику Азербайджана в Нагорном Карабахе, пытаясь заглушить противовоздушную оборону самопровозглашенных республик Донбасса комплексами радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что киевские силы пытаются воздействовать с помощью систем РЭБ на гражданскую и военную инфраструктуру ДНР и ЛНР. В процитированном материале отмечается, что основной целью украинской стороны является подавление ПВО республик. Подобную тактику использовал в Нагорном Карабахе в ходе прошлогоднего конфликта в регионе Азербайджан, указал сайт.
Как сообщалось ранее сегодня, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев готов к переходу «к контрнаступлению по отдельным направлениям» в случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией.
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