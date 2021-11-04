Экс-глава НАТО Робертсон сообщил о намерении Путина вступить в альянс в начале своего президентства

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4 ноября 2021, 10:53 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Бывший глава НАТО Джордж Робертсон заявил, что Москва планировала вступить в альянс в начале президентства Владимира Путина. По словам политика, российский лидер лично ему говорил, что хочет сделать РФ частью Западной Европы.

«Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" - "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения"»,- поделился экс-глава НАТО.

Робертсон считает, что взгляды Путина поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также из-за расширения НАТО на восток.

Отмечается, что в 2004 году к альянсу присоединись Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва, в 2009 - Хорватия и Албания. При этом Грузия и Украина, которым обещали членство в организации еще в 2008, до сих пор остаются «за бортом».

Ранее адмирал ВМС США в отставке, бывший главком НАТО Джеймс Ставридис назвал Путина умным тактиком на фоне попыток Североатлантического альянса сфокусироваться на Китае.

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