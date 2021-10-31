Адмирал ВМС США, экс-главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком

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31 октября 2021, 09:09

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент Владимир Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску. Такое мнение о российском президенте высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.

Американский офицер заявил, что Путин предстает умным тактиком на фоне попыток Североатлантического альянса сфокусироваться на Китае, пишет Bloomberg.

Ставридис уверен, что китайскую угрозу невозможно рассматривать без учета роли России.

Как он отметил, очевидно, Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин наращивают всестороннее сотрудничество.

Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения не только в северной части Тихого океана, но также в Атлантике и Балтийском море.

Адмирал подчеркнул, что, несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия обладает нескончаемым ядерным арсеналом.

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