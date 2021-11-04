NetEase: пролет российских истребителей в зоне ПВО США в Арктике «привел в ярость» Пентагон

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4 ноября 2021, 10:28 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пролет российских истребителей в зоне ПВО Соединенных Штатов в Арктике «привел в ярость» американское министерство обороны. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что некоторое время назад пять истребителей РФ пролетели в зоне противовоздушной обороны США в Арктическом регионе. Данный маневр «привел в ярость» Пентагон, несмотря на то, что боевые машины не входили в пространство Штатов, отмечает китайское издание.

«Американские истребители годами бродили близ границ России, задирая свой нос. Но теперь российские самолеты летят к границам США, чтобы оказать на них давление. Россия действительно мастер противодействия Америке», — прокомментировали в NetEase.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал Military Watch указал, что Москва может поставить свои новые зенитные ракетные комплексы С-500 на защиту Крыма, Калининграда и Курильских островов.

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