Military Watch: Россия может поставить новые комплексы С-500 на защиту Крыма, Калининграда и Курил

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3 ноября 2021, 10:39 Источник: «ПолитЭксперт»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может поставить свои новые зенитные ракетные комплексы С-500 на защиту Крыма, Калининграда и Курильских островов. Об этом говорится в материале, появившемся в американском сегменте интернета.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 начали поступать в Вооруженные силы России. Сайт Military Watch пишет, что данные системы могут быть размещены по периметру Москвы. Предполагается, что также С-500 направят на Курилы, в Крым и Калининград.

В процитированной публикации отмечается, что после завершения оснащения комплексами своей армии РФ выйдет с ними на международный рынок. Среди потенциальных покупателей С-500 в Military Watch назвали Китай, Индию и Алжир.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Юрий Кнутов высказал прогноз, по которому Соединенные Штаты будут погребены под обломками своих же ракет, если нанесут ядерный удар по России.

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