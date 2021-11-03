Военный аналитик Кнутов: в случае ядерного удара по России США будут погребены под обломками своих же ракет

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3 ноября 2021, 08:56 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты будут погребены под обломками своих же ракет, если нанесут ядерный удар по Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный военный аналитик Юрий Кнутов.

Сайт «ПолитРоссия» информирует, что американская сторона начала учения Global Thunder 22, акцент в которых будет сделан на отработку готовности ядерных сил. Кнутов, ставший собеседником портала, отметил, что у Вашингтона есть «стремление» первым задействовать свой арсенал средств массового поражения.

По словам эксперта, «США по-прежнему убеждены, что, если они первыми применят против нас тактическое оружие, то мы не ответим». Американцы не понимают, что в случае ядерного удара по РФ Штаты будут погребены под обломками своих же ракет, указал Юрий Кнутов.

Как сообщалось ранее в среду, китайский ресурс Sohu написал, что российский стратегический бомбардировщик Ту-22М, взлетев с северного аэродрома, способен атаковать США и все страны Европы, кроме Португалии.

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