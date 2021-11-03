Sohu: российский ракетоносец Ту-22М, взлетев с северного аэродрома, способен атаковать США и все страны Европы, кроме Португалии

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3 ноября 2021, 08:21 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Российский ракетоносец Ту-22М, взлетев с северного аэродрома, способен атаковать Соединенные Штаты и все государства Европы, кроме Португалии. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что Ту-22М имеет ряд преимуществ, которые можно отнести к неприятным для США особенностям. Так, бомбардировщик, использующий различные типы ракет, в состоянии наносить удары не только по стратегическим объектам противника, но и по его авианосным группам.

В числе других козырей Ту-22М радиус действия самолета. Сайт отмечает, что боевая машина может подняться в воздух с одного из северных аэродромов РФ, перелететь через Арктику и ударить по Штатам. В процитированной публикации говорится, что в случае реализации подобного сценария Ту-22М способен «атаковать не только США, но и все европейские страны за исключением Португалии».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил точку зрения, согласно которой армия и флот России созрели для того, чтобы противостоять американцам на «океанских просторах».

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