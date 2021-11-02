Бывший разведчик Кедми: армия и флот России созрели для того, чтобы противостоять США на «океанских просторах»

Армия и флот Российской Федерации созрели для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам на «океанских просторах». Такую точку зрения в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева высказал бывший разведчик из Израиля Яков Кедми.
По словам эксперта, «то, что РФ выходит на океанские просторы», говорит о том, что ее армия и флот «созрели, чтобы там противостоять американцам».
«То количество и то качество кораблей, которые строит Россия, отвечает конкретной задаче и не создает сверх того, что необходимо. Мощь наращивается постепенно, несмотря на все проблемы», — добавил Кедми.
Как сообщалось ранее во вторник, китайское издание NetEasе написало, что американские военные на эсминце Chafee «лишись дара речи» из-за приближения большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» в Японском море.
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