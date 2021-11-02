NetEasе: военные США на эсминце Chafee «лишись дара речи» из-за приближения российского «Адмирала Трибуца» в Японском море

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2 ноября 2021, 15:07 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, US Navy / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов, находившиеся на эсминце Chafee, «лишись дара речи» из-за приближения большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» в Японском море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Издание NetEasе вспомнило об октябрьском инциденте в Японском море, в ходе которого американский эсминец Chafee приблизился к территориальным водам РФ и попытался пересечь государственную границу. Российская сторона направила наперерез судну корабль «Адмирал Трибуц», который устремился к оппоненту на полном ходу.

В процитированной публикации отмечается, что данный маневр стал большой неожиданностью для экипажа Chafee. В NetEasе указали, что военные на эсминце «лишись дара речи» из-за приближения «Адмирала Трибуца». Американцы даже не смогли высказать свои претензии россиянам по радиосвязи. Вместо этого команда Chafee сменила курс эсминца, чтобы избежать столкновения, пишет китайское издание.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Tencent спрогнозировал, что российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема» станет «настоящим кошмаром» для НАТО в случае вооруженного конфликта.

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