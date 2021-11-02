Tencent: российский комплекс «Хризантема» станет «настоящим кошмаром» для НАТО в случае войны

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2021, 09:09 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема» станет «настоящим кошмаром» для Североатлантического альянса в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Tencent пишет, что «Хризантема» представляет собой универсальную боевую машину. Она в состоянии бороться не только с бронетехникой, но и с воздушным целями, движущимися с небольшой скоростью, — вертолетами и дронами.

Всего пары «Хризантем» достаточно для блокировки и выведения из строя крупной танковой группы, отмечает Tencent. Сайт предрек, что комплекс станет «настоящим кошмаром» для НАТО в случае начала вооруженного противостояния.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец предсказал, что Норвегия «превратится в одну дымящуюся пещеру», если «вздумает оказаться плацдармом для нападения на Россию».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости