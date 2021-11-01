Баранец: Норвегия «превратится в одну дымящуюся пещеру», если «вздумает оказаться плацдармом для нападения на Россию»

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1 ноября 2021, 19:48 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Норвегия «превратится в одну дымящуюся пещеру», если «вздумает оказаться плацдармом для нападения на Россию». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ высказал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад издание Business Insider сообщило, что американский флот создал в системе пещер в северной части Норвегии военный госпиталь. По информации журналистов, причиной данного шага послужила обеспокоенность, которую у Вашингтона и его партнеров по Североатлантическому альянсу вызывает РФ.

Портал «ПолитРоссия», в свою очередь, пишет, что в горах скандинавского государства могут появиться укрытия для субмарин и самолетов Соединенных Штатов.

Ставший собеседником сайта Виктор Баранец отметил, что «в стратегических планах Норвегия относится к одному из участков для нападения на Россию».

«Норвежцы, похоже, сами не понимают, к чему их склоняют американцы и другие страны НАТО. Если Норвегия вздумает оказаться плацдармом для нападения на Россию, она вся превратится в одну дымящуюся пещеру», — добавил отставной полковник.

Ранее в понедельник сообщалось, что аналитик Виктор Литовкин предсказал «унижение» США Москвой в случае провокаций эсминца Mount Whitney.

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