Военный аналитик Виктор Литовкин предрек «унижение» США Россией в случае провокаций эсминца Mount Whitney

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1 ноября 2021, 17:19 Источник: «ПолитРоссия»

Ракетный эсминец Mount Whitney, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Отечественный военный аналитик Виктор Литовкин предрек «унижение» Соединенных Штатов Россией в случае провокаций американского эсминца Mount Whitney. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в разговоре со СМИ.

Некоторое время назад в Черное море вошел флагман Шестого флота США Mount Whitney. Литовкин отметил, что российские военные возьмут корабль на прицел и будут «наблюдать за тем, чем он занимается».

Специалист предсказал, что вероятные провокации эсминца приведут к «унижению» американской стороны Москвой. Виктор Литовкин полагает, что может повториться инцидент с британским судном Defender. Данный корабль в июне текущего года без согласования с РФ появился в территориальных водах Крыма. По курсу движения Defender был открыт предупредительный огонь, что вынудило его покинуть акваторию.

«Соединенным Штатам будет стыдно, что они убегают от наших кораблей и наших выстрелов», — указал Литовкин.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Константин Сивков высказал мнение, согласно которому Вашингтон проводит планомерную подготовку к войне с Москвой.

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