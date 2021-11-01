Военный аналитик Виктор Литовкин предрек «унижение» США Россией в случае провокаций эсминца Mount Whitney

Отечественный военный аналитик Виктор Литовкин предрек «унижение» Соединенных Штатов Россией в случае провокаций американского эсминца Mount Whitney. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в разговоре со СМИ.
Некоторое время назад в Черное море вошел флагман Шестого флота США Mount Whitney. Литовкин отметил, что российские военные возьмут корабль на прицел и будут «наблюдать за тем, чем он занимается».
Специалист предсказал, что вероятные провокации эсминца приведут к «унижению» американской стороны Москвой. Виктор Литовкин полагает, что может повториться инцидент с британским судном Defender. Данный корабль в июне текущего года без согласования с РФ появился в территориальных водах Крыма. По курсу движения Defender был открыт предупредительный огонь, что вынудило его покинуть акваторию.
«Соединенным Штатам будет стыдно, что они убегают от наших кораблей и наших выстрелов», — указал Литовкин.
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Константин Сивков высказал мнение, согласно которому Вашингтон проводит планомерную подготовку к войне с Москвой.
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