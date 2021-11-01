Экс-сотрудник Генштаба Сивков: США ведут планомерную подготовку к войне с Россией

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1 ноября 2021, 06:29 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, imago stock&people / globallookpress.com

Соединенные Штаты осуществляют планомерную подготовку к военному конфликту с Российской Федерацией. Об этом в разговоре со СМИ заявил отечественный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

Портал «ПолитРоссия» указывает на то, что американская сторона начала активно инвестировать в военную инфраструктуру, которая расположена в Норвегии, в рамках соглашения с властями скандинавского государства, подписанного в текущем году. Помимо переброски стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и активизации флота США в акватории Северного Ледовитого океана, Вашингтон, судя по всему, собирается также модернизировать военные объекты в норвежских пещерах, отмечает сайт.

«Все это означает только одно: США ведут планомерную подготовку к войне с Россией», — сказал Константин Сивков, ставший собеседником сетевого издания.

По словам специалиста, «то, что сейчас происходит, указывает на возможность начала боевых действий уже в достаточно скором времени».

Как сообщалось ранее, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что Североатлантический альянс ждет «сокрушительный провал» в случае ядерного удара блока по Крымскому полуострову.

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