Sohu: НАТО постигнет «сокрушительный провал» в случае ядерного удара блока по российскому Крыму

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28 октября 2021, 17:12 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс постигнет «сокрушительный провал», если блок ударит ядерным оружием по российскому Крымскому полуострову. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением, в котором допустила возможность применения средств массового поражения против РФ.

Сайт Sohu пишет, что высказывание Крамп-Карренбауэр прозвучало как предупреждение в адрес Москвы. Портал предрек, что в случае начала конфликта с Россией НАТО нанесет ядерный удар по Крыму, на территории которого находятся главные базы Черноморского флота страны.

Если данный сценарий реализуется, альянс ждет «сокрушительный провал», отметил китайский ресурс. В процитированной публикации указывается на то, что ответная атака Москвы полностью разрушит западные государства, включая США, сделав совершенно бессмысленным сам факт ведения войны с Россией.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Алексей Кочетков озвучил точку зрения, согласно которой РФ нужно готовиться к прямому военному столкновению с Украиной.

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