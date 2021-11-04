Avia.pro: в случае наступления ВСУ на республики Донбасса Россия может остановить его за несколько минут с помощью систем РЭБ

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4 ноября 2021, 09:44 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР Российская Федерация может остановить его за несколько минут с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Если ВСУ нападут на республики Донбасса, Москва будет способна остановить операцию Киева в течение нескольких минут посредством использования комплексов РЭБ, указал сайт Avia.pro. Как отмечается в процитированном материале, возможностей данных систем хватит, чтобы успешно подавить средства связи украинской армии, работу вооружения, использующего систему глобального позиционирования, беспилотники.

Согласно официальной позиции России, она не является участницей конфликта на востоке Украины. При этом в экспертном сообществе неоднократно высказывался прогноз, по которому Москва может вмешаться в противостояние в случае угрозы для граждан РФ, проживающих на территории Донбасса.

Ранее в четверг тот же портал написал, что киевские военные развернули под селом Гранитным установки «Град» и могут ударить ими по селу Новой Марьевке и поселку Тельманово, контролируемым властями ДНР.

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