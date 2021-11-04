Сайт Avia.pro: армия Украины развернула под Гранитным «Грады» и может ударить ими по Новой Марьевке и Тельманово в ДНР

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4 ноября 2021, 08:41 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины развернули под селом Гранитным реактивные системы залпового огня «Град» и могут ударить ими по селу Новой Марьевке и поселку Тельманово, расположенным на территории непризнанной ДНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что ВСУ разместили в районе Гранитного не менее четырех «Градов», находящихся в полной боевой готовности. Сайт отмечает, что киевские военные могут ударить из данных установок по Новой Марьевке и Тельманово, которые контролируют власти ДНР. Некоторое время назад ВСУ предприняли неудачные попытки атаковать названые населенные пункты, указывается в процитированном материале.

Ранее сегодня то же сетевое издание написало, что над акваторией Черного моря был замечен американский самолет Boeing E-8C, который способен навести крылатые ракеты Tomahawk на республики Донбасса.

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