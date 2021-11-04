Avia.pro: над Черным морем замечен американский самолет Boeing E-8C, который способен навести ракеты Tomahawk на ДНР и ЛНР

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4 ноября 2021, 07:57 Источник: Avia.pro

Американский эсминец Porter, US Navy / globallookpress.com

В небе над Черным морем замечен американский самолет Boeing E-8C, который способен навести ракеты Tomahawk на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

В прошлую субботу в Черное море вошел эсминец Соединенных Штатов Porter с крылатыми ракетами Tomahawk на борту. Портал Avia.pro пишет, что через некоторое время после этого над акваторией был замечен Boeing E-8C. Данный самолет, который применяется для целеуказания при осуществлении ракетных ударов, способен навести Tomahawk на территорию республик Донбасса, отмечается в процитированной публикации.

Авторы интернет-издания полагают, что США могут вмешаться в военный конфликт на востоке Украины и атаковать ДНР и ЛНР снарядами, которыми вооружен эсминец Porter. Сайт указал на то, что риск реализации такого сценария «остается очень большим».

Как сообщалось ранее в четверг, депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что армия России «способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум».

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