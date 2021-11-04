Немецкий депутат Эрнст не уверен в запуске «Северного потока – 2» до конца 2021 года

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4 ноября 2021, 07:49 Источник: Известия

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст заявил, что поставки газа в Германии через российский трубопровод «Северный поток-2» вряд ли начнутся к концу текущего года.

«Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт»,- пояснил он.

С мнением коллеги согласился депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте. Он считает, что сертификация газопровода задержится из-за большого числа политических противников проекта.

Ранее в Министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве в настоящий момент продолжается, но назвать сроки ввода в эксплуатацию «Северного потокв-2» пока невозможно.

О завершении проекта 10 сентября объявил «Газпром».

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