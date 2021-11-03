В Минэкономики ФРГ не смогли назвать сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2»

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3 ноября 2021, 16:35 Источник: ТАСС

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ днем в среду, 3 ноября, не смогли назвать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который был ранее полностью достроен.

Представитель ведомства Беате Барон сообщила сегодня, что процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве в настоящий момент продолжается. "Я не могу назвать сроков", – подчеркнула она и напомнила, что в законодательстве ФРГ на процесс рассмотрения заявки отводится четыре месяца.

Ранее сообщалось, что запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая из-за задержки получения документов на разрешение использования трубопровода со стороны Германии.

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