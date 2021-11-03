Запуск «Северного потока-2» может затянуться до мая

Виной задержки открытия является получение документов на разрешение использования со стороны Германии. Запустить газопровод можно только после разрешения страны.
Дело в процессе получения разрешения. Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести решение по сертификации до 8 января. Следом будет выдан сертификат на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссией. Если она решит, что это не срочное дело, процесс рассмотрения может растянуться еще на два месяца.
Но с другой стороны бюрократическую волокиту могут ускорить из-за энергетического кризиса в Европе.
Напомним, "Северный поток-2" газопровод, проходящий через Балтийское море в Германию. Против проекта активно выступает Украина и часть стран Евросоюза.
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