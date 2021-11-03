Замруководителя российского ЦПВС Кулить заявил, что «Белые каски» готовят новую провокацию в Сирии

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3 ноября 2021, 22:30 Источник: РИА "Новости"

«Белые каски" в Сирии, Anas Alkharboutli/dpa

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что неправительственная организация "Белые каски" готовит новые провокации в стране.

Согласно последней информации, "Белые каски" в настоящий момент готовят постановочные съемки в неподконтрольной сирийским властям провинции Идлиб, чтобы обвинить официальный Дамаск в нанесении ударов по мирным жителям.

Вадим Кулить уточнил, что члены псевдогуманитарной организации сейчас занимаются отбором участников съемок в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада. Известно, что "Белые каски" планировали привлечь представителей англоязычных СМИ к освещению провокации.

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