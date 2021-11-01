Издание Avia.pro: военные России сорвали разведывательную миссию самолета-шпиона США у границ Сирии

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1 ноября 2021, 10:42 Источник: Avia.pro

Самолет P-8 Poseidon, US Navy / globallookpress.com

Российские военные сорвали разведывательную миссию самолета-шпиона Соединенных Штатов у границ Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro информирует, что минувшей ночью американский P-8 Poseidon пытался осуществить разведку у сирийского побережья, приблизившись к базе РФ в Тартусе. В процитированном материале отмечается, что продлившаяся тринадцать минут миссия была сорвана российскими военными. По предварительным сведениям, P-8 Poseidon «выпроводили» поднятые в небо истребители, указал портал.

Ранее в понедельник тот же сайт написал, что над непризнанными республиками Донбасса могли пролететь два украинских беспилотника Bayraktar TB2.

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