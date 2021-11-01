Сайт Avia.pro: над республиками Донбасса могли пролететь два украинских дрона Bayraktar TB2

Над самопровозглашенными республиками Донбасса могли пролететь два украинских беспилотника Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад к границам ДНР и ЛНР направились два Bayraktar TB2. В процитированной публикации указывается, что один из аппаратов «следовал в сторону ЛНР из района Харькова, а второй направлялся в сторону ДНР из окрестностей Николаева».
Судя по имеющимся сведениям, дроны могли находиться в воздушном пространстве республик продолжительный период времени, отмечает сайт. Его авторы предположили, что Bayraktar TB2 собирали разведывательную информацию.
Ранее в понедельник тот же ресурс сообщил, что артиллерия ДНР ответным огнем сорвала атаку военных Украины на юге непризнанного государства.
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