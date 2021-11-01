Avia.pro: артиллерия ДНР ответным огнем сорвала атаку военных Украины на юге республики

Артиллерия ДНР ответным огнем сорвала атаку украинских военных на юге самопровозглашенной республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад Вооруженные силы Украины перебросили в район села Гранитное дополнительную бронетехнику и личный состав, готовясь к осуществлению «новой неожиданной атаки» на юге ДНР. В процитированной публикации отмечается, что артиллерия республики открыла ответный огонь по окрестностям Гранитного, сорвав планы противника.
Сайт указал, что в результате действий сил ДНР оказались уничтожены два украинских военных грузовика. Также получили повреждения несколько единиц легкой бронетехники. Ранены не менее восьми бойцов ВСУ.
Как сообщалось ранее в понедельник, Telegram-канал «Легитимный» допустил, что киевские власти могут спровоцировать военное обострение в Донбассе с целью остановки проекта газопровода «Северный поток — 2».
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