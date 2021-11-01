ТГ-канал «Легитимный»: власти Украины могут спровоцировать военное обострение в Донбассе, чтобы остановить «Северный поток — 2»
1 ноября 2021, 07:43
Украинские власти могут спровоцировать военное обострение на территории Донбасса, чтобы остановить проект газопровода «Северный поток — 2». Претворение в жизнь такого сценария допустил Telegram-канал «Легитимный».
Авторы ТГ-канала назвали «донбасский кейс» «последним козырем» Киева против «Северного потока — 2». «Легитимный» пишет, что руководство Украины способно намеренно обострить ситуацию в зоне вооруженного конфликта на востоке страны. Предполагается, что эскалация повлечет усиление западных санкций в отношении России, которое сделает невозможной дальнейшую реализацию проекта газопровода.
Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Денис Денисов высказал мнение, согласно которому украинскую армию может постигнуть «тотальная катастрофа» в случае наступления на непризнанные ДНР и ЛНР.
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