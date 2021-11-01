Политолог Денисов: армию Украины может постигнуть «тотальная катастрофа» в случае наступления на ДНР и ЛНР

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1 ноября 2021, 07:08 Источник: «Украина.ру»

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины может постигнуть «тотальная катастрофа» в случае наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политолог Денис Денисов.

Некоторое время назад стало известно о первом боевом применении Киевом турецкого дрона Bayraktar TB2 на территории Донбасса. Также украинские силы входили в село Старомарьевка, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Денисов отметил, что «в нынешних условиях наступательные операции для тех, кто на них решится, могут обернуться вообще тотальной катастрофой». При этом эксперт указал на то, что «полноценной войны» ждать не следует.

Денис Денисов добавил, что реальное приближение мира на востоке Украины может наступить в случае проявления политической воли всеми участниками переговоров об урегулировании конфликта, который продолжается восьмой год.

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