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В Пентагоне допустили, что КНР уже располагает ядерной триадой

, 21:03 Источник: РИА "Новости"

В Пентагоне допустили, что КНР уже располагает ядерной триадой
эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

В Пентагоне заявили в среду, 3 ноября, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой. Соответствующая информация содержится в докладе Пентагона, который был опубликован ранее сегодня.

Ядерной триадой называют стратегические силы, которые состоят из стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и подводных ракетоносцев.

В Пентагоне подчеркнули, что КНР, вероятно, к настоящему моменту создала "новорожденную" ядерную триаду, разработав баллистическую ракету воздушного базирования, которая может нести ядерный заряд, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования.

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