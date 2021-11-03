В Пентагоне заявили, что Китай к 2030-му году может получить тысячу ядерных боеголовок

Пентагон в среду, 3 ноября, повысил оценки роста ядерного потенциала Китая и выразил уверенность в том, что Пекин может к 2027-му году получить 700 боеголовок, а к 2030-му – одну тысячу.
В докладе американского минобороны отмечается, что скорость расширения ядерных сил КНР в настоящий момент стремительно растет.
В Пентагоне подчеркнули, что Пекин планирует получить по меньшей мере одну тысячу боеголовок к 2030-му году, что выходит за пределы темпа, который Министерство обороны Соединенных Штатов Америки прогнозировало в прошлом году.
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