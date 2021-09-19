ВМС США провели подводные пуски баллистических ракет способных нести ядерные боеголовки

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19 сентября 2021, 18:18

Фото: Соцсети

Атомная субмарина «Вайоминг» (Wyoming) класса «Огайо» провела два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет Trident II у побережья Флориды, цель находится в Юго-Восточной части Атлантического океана. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Соединённых Штатов.



Представитель ВМС с пафосом заявил, что данные испытания – это демонстрация готовности Америки противостоять вызовам 21-го века. О пусках пресс-служба американского военно-морского ведомства сообщила: «17 сентября 2021 года, Военно-морские силы США провели запланированный испытательный пуск двух баллистических ракет с продленным сроком службы Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Wyoming (SSBN-742) класса «Огайо», на Восточном полигоне у побережья мыса Канаверал, штат Флорида».



Всего было произведено 184 пуска различных модификаций ракет Trident II с подводных лодок ВМС США с учётом последний двух.

Напоминаем, что в боевом составе ВМС США 14 АПО стратегического назначения класса «Огайо», вооружённых межконтинентальными баллистическими ракетами подводного пуска Trident II, ядерной боевой частью.

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