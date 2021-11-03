Константинопольского патриарха Варфоломея вновь госпитализируют

Вечером в среду, 3 ноября, Константинопольский патриарх Варфоломей будет вновь госпитализирован. Соответствующую информацию предоставила сегодня греческая православная архиепископия Америки.
Согласно последним данным, патриарх Варфоломей будет доставлен в клинику для проведения ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента.
Напомним, священнослужитель с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом. На следующий день после прибытия в Штаты патриарх был госпитализирован из-за плохого самочувствия в связи с длительным перелетом и плотным графиком мероприятий.
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