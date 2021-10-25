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В Белом доме подтвердили, что Байден сегодня встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем

, 18:42 Источник: ТАСС

В Белом доме подтвердили, что Байден сегодня встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем
патриарх Варфоломей, Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден позже в понедельник, 25 октября, проведет встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Карин Жан-Пьер подтвердила, что сегодня вечером состоится встреча американского лидера с 81-летним патриархом, который ранее был госпитализирован в Вашингтоне. Предстоятеля выписали из больницы в минувшее воскресенье, 24 октября.

Известно, что патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл в США 23 октября. На следующий день он почувствовал недомогание из-за долгого перелета и плотного графика.

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