Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали после перелета в США

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24 октября 2021, 20:34 Источник: ТАСС

патриарх Варфоломей, фото: patriarchate. org, globallookpress.com

Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали после многочасового перелета в США.

В пресс-службе американской архиепископии константинопольского патриархата Варфоломея сообщили, что прямо перед отправлением на службу в собор Святой Софии, его Святейшество почувствовал недомогание из-за долгого перелета и плотного графика после прибытия в Соединенные Штаты.

Врач посоветовал патриарху Варфоломею отдохнуть. Его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона для проведения обследования.

Патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл в США в субботу, 23 октября. У него было запланировано пребывание в США до 3 ноября.

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