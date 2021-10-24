Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали после перелета в США
24 октября 2021, 20:34Источник:
ТАСС
Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали после многочасового перелета в США.
В пресс-службе американской архиепископии константинопольского патриархата Варфоломея сообщили, что прямо перед отправлением на службу в собор Святой Софии, его Святейшество почувствовал недомогание из-за долгого перелета и плотного графика после прибытия в Соединенные Штаты.
Врач посоветовал патриарху Варфоломею отдохнуть. Его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона для проведения обследования.
Патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл в США в субботу, 23 октября. У него было запланировано пребывание в США до 3 ноября.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.