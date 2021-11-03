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Премьер Украины Шмыгаль признал, что отопительный сезон в стране будет сложным

, 18:49 Источник: РИА "Новости"

Премьер Украины Шмыгаль признал, что отопительный сезон в стране будет сложным
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства в среду, 3 ноября, признал, что осенне-зимний период на территории страны будет сложным из-за ситуации с энергоресурсами.

Денис Шмыгаль отметил, что перед правительством стоит задача – обеспечить достаточное количество энергоресурсов для того, чтобы "вся страна была с теплом". Украинский премьер напомнил, что в мире сейчас энергетический кризис, вследствие чего осенне-зимний период на территории страны будет сложным.

Шмыгаль, однако, обратил внимание на то, что правительство Украины подготовило несколько разных сценариев, чтобы страна смогла спокойно пройти отопительный сезон.

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